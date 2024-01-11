ABD'li papazın sözleri şoke etti! "Beyaz Saray’da çocuk istismarı var" | Video
Dünya gündemi Jeffrey Epstein davası sonrası açıklanan belgelerle çalkalanırken, ABD’li ünlü papaz Greg Locke'un eski bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. ABD’de yönetimin her kademesine sızan çocuk istismarı iddialarında bulunan papaz, Beyaz Saray iddiasıyla çok konuşuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
03:48
01:25
Ekvador’da çetelere operasyon: 329 gözaltı | Video 11.01.2024 | 12:46
01:20
Rusya, Harkov’da gazetecilerin de içinde olduğu oteli hedef aldı | Video 11.01.2024 | 10:51
02:16
İsrail ordusu Han Yunus ve Refah’ı vurdu: 12 ölü | Video 11.01.2024 | 10:51
09:48
05:07
İsrail'e soykırım davası! İlk duruşma başladı | Video 11.01.2024 | 12:29
01:45
01:03
01:57
Güney Kore'de boynundan bıçaklanan ana muhalefet lideri taburcu oldu | Video 10.01.2024 | 12:34
04:57
Blinken: “Gazze'de günlük sivil ölümler çok yüksek” | Video 10.01.2024 | 12:34
00:46
ABD'de fırtına: 3 ölü | Video 10.01.2024 | 12:39
02:28
00:45
Ekvador’da polis arabasına bombalı saldırı! Şoke eden görüntüler | Video 10.01.2024 | 10:06
06:28
New York’ta sinagogda gizli tünel! Yahudilerle polis birbirine girdi | Video 10.01.2024 | 08:17
01:26
Ekvador’da silahlı saldırganlar canlı yayını bastı | Video 10.01.2024 | 06:01
04:21
Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü | Video 09.01.2024 | 16:11
00:53
Hizbullah, İsrail'e ait karargahı hedef aldı | Video 09.01.2024 | 14:50
00:11
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden araçla geçti | Video 09.01.2024 | 13:07
01:45
Texas'ta patlama, ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı | Video 09.01.2024 | 12:16