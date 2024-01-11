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ABD'li papazın sözleri şoke etti!

ABD'li papazın sözleri şoke etti! "Beyaz Saray’da çocuk istismarı var" | Video

11.01.2024 | 14:36

Dünya gündemi Jeffrey Epstein davası sonrası açıklanan belgelerle çalkalanırken, ABD’li ünlü papaz Greg Locke'un eski bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu. ABD’de yönetimin her kademesine sızan çocuk istismarı iddialarında bulunan papaz, Beyaz Saray iddiasıyla çok konuşuldu.

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