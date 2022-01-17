ABD’li profesörden hazımsız Selçuk Bayraktar sözleri: Ona burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum

TÜRKİYE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İLE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji atılımının en önemli meyvesi olan İHA ve SİHA'lar dünyanın gündeminden düşmüyor. Hemen hemen her gün bir ülkede Bayraktar TB2'ler ve Akıncı TİHA ile ilgili derin analiz yazıları yazılıyor.

Büyük övgülerle bahsedilen Bayraktar SİHA'lar için birçok ülke de sıraya gimiş durumda. Müdahil olduğu her çatışmada seyri değiştiren SİHA'lar konusunda Türkiye dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor.

Kuşkusuz ki bu başarı da Selçuk Bayraktar'ın payı oldukça büyük. Uzun yıllardır insansız hava araçlarının geliştirilmesi için çaba harcayan Bayraktar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) eğitim aldı.