ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı

"TÜRK ASKERİ KIBRIS'I TERK ETMELİ"

Menendez, "Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım" ifadesini kullandı. Bir süre önce, Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, "Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var" dedi.

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Menendez ayrıca "Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs adasındaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım" sözlerini kullandı.