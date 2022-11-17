Video Dünya ABD'li senatör Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı | Video
ABD'li senatör Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı | Video

ABD'li senatör Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı | Video

17.11.2022 | 13:04

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Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'den Türkiye karşıtı söylemler gelmeye devam ediyor. Yunan asıllı ABD'li Senatör Bob Menendez'den, Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı çevrimiçi görüşmede yaptığı konuşmada "Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım." ifadelerini kullandı.

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