Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
ABD'li senatör Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı | Video 17.11.2022 | 13:04
00:50
00:53
27:11
00:59
02:29
Çin’de salgın tedbirleri protesto edildi | Video 15.11.2022 | 18:06
00:43
01:07
İsrail güçleri ile çatışan Filistinli öldürüldü | Video 15.11.2022 | 13:44
04:59
00:39
00:39
Polonya'da yaklaşık 21 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 14.11.2022 | 15:35
00:44
Çin’de mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 14.11.2022 | 12:22
00:44
Çin’de mevsimin ilk karı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 14.11.2022 | 12:33
00:11
İspanya'da şiddetli yağış can aldı | Video 13.11.2022 | 12:17
01:09
ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı | Video 13.11.2022 | 07:02
02:14
Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi | Video 13.11.2022 | 06:05
00:50
00:26
03:01
Fransa'da Kara Perşembe... Başkent'te metro seferleri durdu | Video 10.11.2022 | 11:54
00:16
İtalya’da 5.7 büyüklüğünde deprem | Video 09.11.2022 | 15:54
Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'den Türkiye karşıtı söylemler gelmeye devam ediyor. Yunan asıllı ABD'li Senatör Bob Menendez'den, Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı çevrimiçi görüşmede yaptığı konuşmada "Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım." ifadelerini kullandı.