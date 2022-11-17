ABD'li senatör Menendez yine Türkiye'yi hedef aldı | Video

Yunanistan'a askeri yığınak yapan ABD'den Türkiye karşıtı söylemler gelmeye devam ediyor. Yunan asıllı ABD'li Senatör Bob Menendez'den, Rum Kesimi'nden isimlerin de yer aldığı çevrimiçi görüşmede yaptığı konuşmada "Türkiye'ye F-16 satışını onaylamayacağım." ifadelerini kullandı.