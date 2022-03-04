ABD’li senatörden Putin’e suikast iması! Bu adamı ortadan kaldırın

Rusya Ukrayna savaşı sonrası ikinci kez gerçekleştirilen müzakerelerden geçici ateşkes kararı çıktı. Bugün gelen bir bilgiye göre Zaporijya Nükleer Santrali sahasında yaşanan çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı öğrenildi. Savaşa dair diplomasi girişimleri sürerken ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'dan Putin'e suikast imalı bir paylaşım geldi.
SUİKAST İMASI
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.
BRÜTÜS VE ALBAY CLAUS VON STAUFFENBERG'E ATIFTA BULUNDU
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.
Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.
RUS HALKINA 'HAREKETE GEÇİN' DEDİ
Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz." çağrısında bulundu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.
BRÜTÜS KİMDİR?
Brütüs Roma'nın lideri Sezar'ın üvey çocuğunun adıdır. Sezar'a karşı çıkan kişiler ile birlikte olan Brütüs, Sezar'ı ortadan kaldırmak için yapılan bir planın içerisinde yer alır. İmparator Sezar senatörlerin üzerine yürüdüklerini fark ederek birçok bıçak darbesine maruz kalmaktadır. Sezar'ın can vermesine neden olacak bıçak darbesini ise Brütüs saplamıştır.
Sen de mi Brütüs söz öbeğinden dolayı ünlenmiş olan Brütüs ismi günümüzde çok sık kullanılsa da ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bu nedenle çok sık araştırılmaktadır. Brütüs Roma'nın diktatörü olan Sezar'ın öz olmayan üvey çocuğu olup Sezar'a karşı olan ve onun ölmesine neden olan kişidir.