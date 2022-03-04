ABD’li senatörden Putin’e suikast iması! Bu adamı ortadan kaldırın

BRÜTÜS KİMDİR?

Brütüs Roma'nın lideri Sezar'ın üvey çocuğunun adıdır. Sezar'a karşı çıkan kişiler ile birlikte olan Brütüs, Sezar'ı ortadan kaldırmak için yapılan bir planın içerisinde yer alır. İmparator Sezar senatörlerin üzerine yürüdüklerini fark ederek birçok bıçak darbesine maruz kalmaktadır. Sezar'ın can vermesine neden olacak bıçak darbesini ise Brütüs saplamıştır.



Sen de mi Brütüs söz öbeğinden dolayı ünlenmiş olan Brütüs ismi günümüzde çok sık kullanılsa da ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bu nedenle çok sık araştırılmaktadır. Brütüs Roma'nın diktatörü olan Sezar'ın öz olmayan üvey çocuğu olup Sezar'a karşı olan ve onun ölmesine neden olan kişidir.