ABD’nin Gazze ikiyüzlülüğü

ABD'li yetkililer:"Sivillerinçektiği acılar veGazze'den gelengörüntüler çokyıkıcı...""Sivillerinkorunmamasıstratejik yenilgiyeuğrama riskiniartırıyor..."ABD'den atılan adımlar: İsrail'e 14 milyar dolarlık askeri yardım onaylandı. İsrail'e 100'ü BLU-109 sığınak imha bombası olmak üzere 15 bin bomba verdilerİşgalci İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyine de karadan saldırılara başladı. Katil İsrail yine bebekleri katlediyor. ABD ise ikiyüzlü tutumunu artırdı. Dünya genelinde artan tepkilerin ardından Beyaz Saray "sivillerin önemsendiğine" dair bir algının peşine düştü. Ancak bu açıklamalar sahada olanlarla örtüşmüyor.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Gazze'de sivillerin korunmaması halinde İsrail'in "stratejik yenilgiye uğrama riski" olduğunu kaydetti.ABD Başkanı Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris, "Sivillerin çektiği acılar ve Gazze'den gelen görüntüler çok yıkıcı" dedi.Aynı ABD 7 Ekim'den sonra İsrail'e silah desteğini katladı. Wall Street Journal Gazetesi, ABD'nin İsrail'e 100'ü BLU-109 sığınak imha bombası olmak üzere 15 bin bomba verdiğini yazdı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Gazze'de yönetim için şu anda Filistin yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil" dedi.Harris ise Filistin lideri Mahmud Abbas'a Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi.Harris, "ABD, Filistinlilerin topraklarından gönderilmesine izin vermeyecek" dedi.Ancak ABD, şimdiye kadarki tecritleri izlemekle yetiniyor.ABD ikiyüzlülüğünün arkasında yaklaşan başkanlık seçimleri var. Biden'a destek azalmaya başladı.ABD'ninOrtadoğu politikasını şekillendiren isimlerden Brett McGurk, ülkenin karanlık yüzü olarak öne çıkıyor. ABD merkezli HuffPost sitesi, "Washington'da 4 kişi ABD'nin Ortadoğu politikasını şekillendiriyor" başlıklı haber yayınladı. Eski ve yeni meslektaşları, McGurk'ü, "ABD çıkarlarını insan haklarından önce gören biri" olarak nitelendiriyor. ABD'li yetkili "Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail-Filistin konusunda aslında hiçbir etkisi yok, çünkü Brett, merkezde yer alıyor" dedi. McGurk, Suriye ve Irak'ta da terör örgütü PKK/YPG'yi ABD'nin çatısı altına alan isim olmuştu.