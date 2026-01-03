  • Haberler
ABD'nin saldırısına dünyadan tepkiler! Rusya, Çin ve AB Maduro'nun kaçırılmasına ne dedi?

ABD Venezuela'ya şok bir saldırı gerçekleştirdi ve Nicolas Maduro ile eşini ülkeden kaçırdı. Dünyayı şaşkına çeviren olaya ise pekçok tepki geldi. Rusya, Çin ve AB yaşanan gelişmelere ilişkin son dakika açıklaması yaptı. İşte detaylar!

AJANSLAR

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

DÜNYADAN TEPKİLER!

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini belirtti.

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Petro, Venezuela'nın ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını vurguladı.

Venezuela'ya saldırılar sonrası alınan güvenlik önlemlerine de değinen Petro, Venezuela'dan kitlesel mülteci akını ihtimaline karşı sınır bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Konseyin acil toplantıya çağrılması için girişimlerde bulunduklarını da aktardı.

RUSYA: 2026 YENİ BİR SAVAŞLA BAŞLADI!

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Venezuela'yı bombalamasını küresel çoğunluğun kınayacağını belirtti.

Kosaçev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını eleştirerek, küresel çoğunluğun Venezuela'ya yönelik saldırıya kesin şekilde mesafe koyacağına ve bunu kınayacağına emin olduğunu savundu.

Senatör Kosaçev, "Küresel azınlığı, yürek parçalayıcı acılar beklemektedir. Bu süreç ya değerler ile çıkarları yeniden kendi mecralarına oturtacak ya da transatlantik ittifakın jeopolitik çıkarları karşısında değerleri geri dönülmez biçimde tasfiye edecektir." ifadelerini kullandı.

"ABD TARAFINDAN BAŞLATILAN BİR BAŞKA SAVAŞ DAHA"

Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2026'nın yeni bir savaşla başladığını belirterek, "Hedef ülkeden Amerikan güvenliğine yönelik bir tehdit olmamasına rağmen ABD tarafından başlatılan bir başka savaş daha." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'ya yönelik saldırının, 21. yüzyılda ABD tarafından başlatılan ve yürütülen 4. savaş olduğuna dikkati çeken Puşkov, Amerika'nın 2001'de Afganistan, 2003'te Irak ve 2011'de Libya'da savaş başlattığını anımsattı.

Senatör Puşkov, "Eğer ABD'nin dolaylı olarak katıldığı Suriye ve Ukrayna savaşlarını da eklersek bu çeyrek yüzyıldaki 6. savaş oluyor. Şimdiye kadar (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Clinton, Bush Jr, Obama ve Biden'ın aksine 'kendi' savaşı yoktu. Şimdi var." görüşünü paylaştı.

İRAN'DAN SERT AÇIKLAMA!

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını sert bir dille kınayarak, "Bu saldırı, özellikle kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının açık bir ihlali olup tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

İran, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri saldırısını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının Venezuela'nın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesinin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın temel ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, "Bu saldırı, özellikle kuvvet kullanımını yasaklayan BM Şartı'nın 2'nci maddesinin 2'nci fıkrasının açık bir ihlali olup tam anlamıyla bir saldırı eylemi niteliğindedir. Söz konusu saldırının, BM ve hukukun üstünlüğü, barış ve uluslararası güvenlik konusunda hassasiyeti bulunan tüm devletler tarafından derhal ve açık biçimde kınanması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin BM üyesi bağımsız bir devlete yönelik askeri saldırısının bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği ciddi biçimde tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, bu adımın tüm uluslararası sistemi etkileyeceği ve BM Şartı'na dayalı uluslararası düzeni daha da zayıflatacağı uyarısında bulunuldu. Açıklamada, Venezuela'nın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi geleceğini tayin hakkını savunma yönündeki meşru hakkı hatırlatılarak, "İran, başta BM ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm devletler ile uluslararası kuruluşların, ABD'nin Venezuela'ya yönelik bu hukuka aykırı saldırısının derhal durdurulması konusundaki hukuki ve ahlaki sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Ayrıca söz konusu askeri saldırı sırasında işlenen suçların planlayıcıları ve faillerinin tespit edilerek hesap vermelerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamaktadır" denildi.

AB'DEN BM VURGUSU...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Her koşulda uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Venezuela'ya düzenlenen saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

AB'nin Karakas'taki büyükelçisi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirten Kallas, "AB, Venezuela'daki gelişmeleri yakından takip ediyor." bilgisini verdi.

Kallas, "AB, Sayın (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşruiyetten yoksun olduğunu defalarca dile getirmiş ve barışçıl bir geçişi savunmuştur. Her koşulda uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygı gösterilmelidir. Tüm tarafları itidale davet ediyoruz." vurgusunu yaptı.

Kallas, ülkedeki AB vatandaşlarının güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot da Venezuela'daki vatandaşların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Durumu yakından takip ettiklerini belirten Prevot, Avrupalı müttefiklerle koordinasyon halinde olduklarını ifade etti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de gelişmeleri ve ülkedeki İtalyan vatandaşların durumunu yakından takip ettiklerini kaydederek Başbakan Giorgia Meloni'nin durum hakkında sürekli olarak bilgilendirildiğini aktardı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, "İspanya, Venezuela'da barışçıl bir çözüm bulmak için arabulucu olmayı teklif etti" dedi.