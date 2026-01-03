ABD'nin saldırısına dünyadan tepkiler! Rusya, Çin ve AB Maduro'nun kaçırılmasına ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro 'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadesini kullandı.

Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olarak Konseyin acil toplantıya çağrılması için girişimlerde bulunduklarını da aktardı.

Venezuela'ya saldırılar sonrası alınan güvenlik önlemlerine de değinen Petro, Venezuela'dan kitlesel mülteci akını ihtimaline karşı sınır bölgelerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Petro, Venezuela'nın ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşı olduklarını vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela ve Latin Amerika'nın egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı reddettiklerini belirtti.

RUSYA: 2026 YENİ BİR SAVAŞLA BAŞLADI!

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Venezuela'yı bombalamasını küresel çoğunluğun kınayacağını belirtti.

Kosaçev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını eleştirerek, küresel çoğunluğun Venezuela'ya yönelik saldırıya kesin şekilde mesafe koyacağına ve bunu kınayacağına emin olduğunu savundu.

Senatör Kosaçev, "Küresel azınlığı, yürek parçalayıcı acılar beklemektedir. Bu süreç ya değerler ile çıkarları yeniden kendi mecralarına oturtacak ya da transatlantik ittifakın jeopolitik çıkarları karşısında değerleri geri dönülmez biçimde tasfiye edecektir." ifadelerini kullandı.

"ABD TARAFINDAN BAŞLATILAN BİR BAŞKA SAVAŞ DAHA"

Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 2026'nın yeni bir savaşla başladığını belirterek, "Hedef ülkeden Amerikan güvenliğine yönelik bir tehdit olmamasına rağmen ABD tarafından başlatılan bir başka savaş daha." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'ya yönelik saldırının, 21. yüzyılda ABD tarafından başlatılan ve yürütülen 4. savaş olduğuna dikkati çeken Puşkov, Amerika'nın 2001'de Afganistan, 2003'te Irak ve 2011'de Libya'da savaş başlattığını anımsattı.

Senatör Puşkov, "Eğer ABD'nin dolaylı olarak katıldığı Suriye ve Ukrayna savaşlarını da eklersek bu çeyrek yüzyıldaki 6. savaş oluyor. Şimdiye kadar (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Clinton, Bush Jr, Obama ve Biden'ın aksine 'kendi' savaşı yoktu. Şimdi var." görüşünü paylaştı.