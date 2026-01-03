Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! ABD, Venezuela'ya saldırdı! Caracas'ta patlamalar! Ülkede olağanüstü hal ilanı
Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik devam eden tehdit açıklamalarının ardından bugün Venezuela'da art arda patlamalar meydana geldi. Başkent Caracas'ta büyük panik yaşanırken, ABD basını saldırı emrini Trump'ın verdiğini yazdı. Venezuela patlamaların ardından resmi açıklama yaparak ABD'yi işaret etti. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, ABD'nin amacının ülkedeki petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta art arda patlama meydana geldi. Başkentte helikopterlerle birlikte çok sayıda uçak görüldü. En az 7 patlamanın yaşandığı Caracas'ta askeri tesislerle petrol rafineleri hedef alındı.

'SALDIRILAR SÜRÜYOR'

Reuters Haber Ajansı, ABD'nin saldırılarının devam ettiğini yazdı. 

VENEZUELA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL! RESMİ AÇIKLAMA...

Venezuela'da olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela'dan yapılan resmi açıklamada, "ABD'nin amacı petrol ve maden kaynaklarımızı ele geçirmek, hedefler arasında Venezuela'daki askeri tesisler de vardı. " denildi.

Ülkede acil durum ilanı yapılırken, halka sokağa çıkma çağrısı yapıldı.

SON DAKİKA: Venezuela'da art arda patlama meydana geldi | Video

 

SALDIRI EMRİ TRUMP'TAN

ABD'li yayın kuruluşu CBS News: Trump, Venezuela'da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdi

KOLOMBİYA'DAN AÇIKLAMA: BM DERHAL TOPLANMALI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor." dedi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın başkenti Caracas'ın bombalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Venezuela basınındaki haberlerde, patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı. Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

CARACAS'TA PANİK

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.

EN AZ 7 PATLAMA

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

VENEZUELA'DA PATLAMA SESLERİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta çok sayıda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında duyulan seslerin ardından, sivillerin evlerinde çıkarak tehlikeli bölgelerden uzaklaşmaya çalıştığı ifade edildi.

