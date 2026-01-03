SON DAKİKA! ABD, Venezuela’ya saldırdı! Caracas’ta patlamalar! Ülkede olağanüstü hal ilanı

Son dakika haberi... Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta art arda patlama meydana geldi. Başkentte helikopterlerle birlikte çok sayıda uçak görüldü. En az 7 patlamanın yaşandığı Caracas'ta askeri tesislerle petrol rafineleri hedef alındı.
Reuters Haber Ajansı, ABD'nin saldırılarının devam ettiğini yazdı.
Venezuela'da olağanüstü hal ilan edildi. Venezuela'dan yapılan resmi açıklamada, "ABD'nin amacı petrol ve maden kaynaklarımızı ele geçirmek, hedefler arasında Venezuela'daki askeri tesisler de vardı. " denildi.
Ülkede acil durum ilanı yapılırken, halka sokağa çıkma çağrısı yapıldı.
ABD'li yayın kuruluşu CBS News: Trump, Venezuela'da askeri hedefler de dahil olmak üzere çeşitli noktalara saldırı emri verdi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Petro, "Şu anda Caracas bombalanıyor. Venezuela'ya füze saldırısı düzenleniyor. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Birleşmiş Milletler (BM) derhal toplanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Venezuela basınındaki haberlerde, patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı. Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.
Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.
CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.
Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.
Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.
Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.
Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.
