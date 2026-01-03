SON DAKİKA! ABD, Venezuela’ya saldırdı! Caracas’ta patlamalar! Ülkede olağanüstü hal ilanı

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Venezuela basınındaki haberlerde, patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı. Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.