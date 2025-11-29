ABD’nin saldırısına karşı ‘hazır olun’ emri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi. Maduro, Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetleri'ne "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti. ABD basınındaki haberde ise Maduro'nun ülkeden kaçması halinde Türkiye'ye sığınabileceği iddia edildi. Kimliğinin paylaşılmaması şartıyla Washington Post'a konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Maduro'yu ülkeden sürmesi halinde 63 yaşındaki siyasetçinin Türkiye'ye gidebileceğini savundu.