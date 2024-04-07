ABD’nin yeni soykırım oyunu

Dünyadan ve ABD'nin içinden yükselen soykırım karşıtı protestoları dizginlemekte zorlanan ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu günah keçisi ilan eden bir stratejiyi devreye sokmaya çalışıyor. Gazze'deki hezimetim faturasını Gazze Kasabı'na kesen ABD Başkanı Joe Biden, tepkileri yumuşatmak için İsrail'in Refah'a karadan operasyonunu erteleyip insani yardıma izin vermesini istiyor. ABD Başkanı Biden ile sivilleri korumak adına daha somut adımlar atmasını istediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arası açılıyor. Netanyahu, uyarılara rağmen insani yardımlara da engel olarak Washington'un gözünden giderek düşmeye başladı.Aralarında eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bulunduğu 40 Kongre üyesi, Başkan Biden'a, Gazze Şeridi'nde yardım çalışanlarına yönelik son saldırı ve giderek kötüleşen insani kriz ışığında İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunan bir mektup imzaladı. Netanyahu'ya söz geçiremeyen Biden'ın, ABD'deki seçimler öncesinde, daha önce koşulsuz destek garantisi verdiği İsrail'e karşı tutumunu giderek değiştirdiği de gözlerden kaçmıyor.Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Beyaz Saray ile Binyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde dün ABD'ye gitti. Lapid'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması çabaları üzerinde yoğunlaşması" bekleniyor. Bu arada ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'yu son telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'deki savaşı yürütme biçimini değiştirmemesi halinde korkunç sonuçlarla tehdit ettiği ileri sürüldü. Öte yandan İsrail ordusu yaklaşık 4 aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Han Yunus'tan "Refah'a saldırıya hazırlık amacıyla" çekildiklerini söyledi.İSRAiL'iN Gazze Şeridi'ne yönelik katliamda 6 ay geride kalmasına rağmen barbarlığının sonu gözükmüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararına, dünyanın dört bir yanından gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail geri adım atmadı. İsrail ordusunun son 24 saatte 38 Filistinliyi daha katletmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 175'e, yaralı sayısı da 75 bin 886'ya yükseldi. Devam eden bombardımanda bölgenin altyapısına büyük hasar verildi. Yollara düşen milyonlarca inan tıbbı imkânsızlıklar, açlık ve salgın hastalıklarla boğuşuyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu söyledi.