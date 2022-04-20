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Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:26 Son Güncelleme: 20.4.2022 11:38

Beklenmedik kar fırtınası ABD'nin bir kısmını resmen dondurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 300 bin kişi zor durumda

İHA
Beklenmedik kar fırtınası ABD’nin bir kısmını resmen dondurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 300 bin kişi zor durumda

ABD'nin New York şehri de dahil olmak üzere pek çok eyaletini kar fırtınası vurdu. Kar nedeniyle 300 bin kişi elektrik kalırken, özellikle bir eyaletinde fırtınanın devirdiği yollar halka zor anlar yaşattı. Fox News'a konuşan yetkililer, "Daha önce böyle bir şey görmediklerini" ifade etti. Öte yandan kritik ilçelerde olağanüstü hal ilan edildi ve seyahat yasağı getirildi. Elektrik kesintilerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

ABD'nin kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan kar fırtınası nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere toplam 300 bin kişi elektriksiz kaldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, saatte 64 kilometre hıza ulaşan fırtınanın ve yoğun sulu kar yağışının ağaç dallarını kopararak tehlikeye neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. New York'lu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, insanlara mümkün oldukça yollardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA TRAFİK KAZASI

New York eyaletinde bulunan Binghamton kasabasında dün itibariyle 38.6 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla Nisan ayının rekoru kırıldı. Virgil kasabasında ölçülen 45 santimetre kar ile tahmin edilen en yüksek kar kalınlığına ulaşılmış oldu. Pensilvanya'da da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

En yoğun karın Binghamton bölgesindeki Lake Placid bölgesinde olduğu ifade edildi. Bölgede 40 binden fazla kişinin elektriksiz olduğu öğrenildi. Fox New'ta yapılan açıklamaya göre ise en büyük problemler ağaçlar oldu. Ağaçlar devrilince halk zor anlar yaşadı.

BİRKAÇ GÜN SÜRECEK

Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Ağaçların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. O zamana kadar seyakat kısıtlaması da getirildi. Yetkililer, elektriğin tamamen verilmesinin ve seyahat yasağının kalkmasının birkaç gün sürebileceğini düşünüyor.

"BU MEVSİMDE OLMASI İLGİNÇ"

Lake Placid bölgesiyle ilgili konuşan bir yetkili ise "Bunu daha önce ilçede hiç görmemiştim. İlçenin yarısı elektriksiz kaldı. Böyle bir şey bu zamanda mümkün değil" dedi.

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Beklenmedik kar fırtınası ABD'nin bir kısmını resmen dondurdu! Olağanüstü hal ilan edildi, 300 bin kişi zor durumda
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