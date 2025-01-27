Açgözlülüğün insanlığı yok edecek

20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump aldığı kararlar ve açıklamalarıyla yeni krizlere neden olmaya devam ediyor. Trump, Kolombiya ile yaşanan düzensiz göçmen krizinde sert bir tutum sergileyerek, ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar ve tarifelerle gözdağı verdi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ABD'nin, devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması getirmesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Petro, Trump'ın yönelttiği suçlamalara ilişkin, "Açgözlülüğün insan türünü yok edecek" ifadelerini kullandı. Trump'a meydan okuyan Petro, "ABD'ye girişine uyguladığınız yüzde 50 gümrük vergisini öğrendim, ben de aynısını yapıyorum'' dedi. Latin Amerika ülkeleri Venezuela ve Honduras da Petro'ya destek verdi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine ilişkin yaşanan diplomatik krizin aşıldığını belirtti.