Adaletin bu mu dünya!

Sivilleri hedef alan saldırılarıyla dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırıma devam eden İsrail önceki gece Megazi Mülteci Kampı'nı vurdu. Saldırıda, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 51 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Endonezya Hastanesi çevresine de en az 15 hava saldırısı düzenledi. Tel Ez-Zater bölgesinde su depolarının vurulması sonucu çevredeki evleri su bastı. İsrail 'Gazze'ye kesinlikle akaryakıt girişine izin verilmeyecek' açıklaması yaptı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in saldırılarında 7 Ekİm'den bu yana 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre de İsrail'in insanlık dışı saldırıları nedeniyle 1 milyon 600 binden fazla Filistinli yerinden oldu.İsrail'in dün Gazze'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırısında, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muhammed el-Alul'un evi tamamen yıkıldı. El-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti. Saldırıda gazetecinin eşi, bir çocuğu, annesi ve babası da yaralandı.Han Yunus'ta görevi başında olduğu sırada saldırı haberini alan Alul, şunları kaydetti: "Önce 'Komşunun evi vuruldu' dediler, ama ilk andan itibaren vurulan evin benimki olduğunu hissetmiştim. Çocuklarım öldü. Erkek kardeşim ve çocukları öldü. Kız kardeşlerim öldü. Kimse kalmadı. İsrail'in, askeri noktaların hedef alındığı iddiaları yalan. Yahudiler, gerçekleri aktaran herkesi hedef alıyorlar." ALUL'UN çocukları ve kardeşlerinin cansız bedenlerini teşhis ettiği anlar yürekleri dağladı.7 EKIM'DEN bu yana Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 102 saldırıyı belgeledik. Saldırılar 504 kişinin ölümüne, 459 kişinin yaralanmasına, 39 tesisin zarar görmesine ve 31 ambulansın hasar görmesine yol açmıştır. Sağlık hizmetleri bir savaş hedefi değildir. DSÖ sivillerin ve sağlık hizmetlerinin aktif olarak korunması çağrısında bulunmaktadır.İSRAILLI bir grup doktor Gazze Şeridi'ndeKİ Şifa Hastanesi'nin Filistinli silahlı grupların üssü olduğunu iddia ederek, bombalanmasını isteyen bir bildiri yayımladı.İsrail'deki "HaMedash" isimli haber sitesinde yer alan habere göre, bildiride İsrail ordusunca Şifa Hastanesi'nin bombalanmasının "meşru hak" olduğu iddia edildi. Kendilerine "İsrail Askerlerinin Hakları İçin Doktorlar" adını veren grup tarafından yazılan bildiriyi, sağlık sisteminde çalışan doktorlar imzaladı.Daha önce de 47 haham Şifa Hastanesi'nin bombalanmasını içeren bir bildiri yayımlanmıştı.Gazze'dekiSağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Megazi Mülteci Kampı'nı hedef alan "katliam" sonrası başta Şifa hastanesi olmak üzere acil servislerinin ağır yaralılarla dolduğunu duyurdu.