Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!

Dünya, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın İsrail skandalını konuşuyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına açık açık soykırım uygulayan, insani ara kararına rağmen saldırılardan vazgeçmeyen İsrail, şimdiye dek 15 bine yakın sivili katletti.
Katliamın ilk haftalarında İsrail'e açık destek veren Batı ülkeleri, İsrail'in ağır saldırıları karşısında birer birer destek söylemlerini azaltmaya başladı. Ne var ki İsveç'ten büyük bir skandal dünya gündemine oturdu.
İsveç Başbakan Ulf Kristersson, Salı günü Göteborg şehrindeki bir soru-cevap oturumunda, büyük bir skandala imza attı.
İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü! "İsrail'in soykırım yapma hakkı var" | Video
Kristersson, "İsveç ve Avrupa Birliği'nin İsrail'in soykırım yapma hakkına sahip olduğu konusunda birleştiğini" söyledi. "Meşru müdafaa İsrail'in hakkıdır" diyen Kristersson'a salonda tepki geldi.
Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından İsveç basını ve yetkilileri, Kristersson'ı aklamak için sıraya girdi.
"TERCÜME HATASI"
Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, X hesabından yaptığı açıklamada Başbakanın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Bohlin, hatanın "yanlış çeviri"de olduğunu iddia ederek bu sözlerin sosyal medyada dolaşmasının dış güçler tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu iddia etti.
İsveç basını ise İsveççe "savunma" ve "soykırım" kelimelerinin birbirine çok yakın oplduğunu söyleyerek bunun "basit bir dil sürçmesi ardından yapılan bir tercüme hatası" olduğunu savundu.