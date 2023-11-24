Adeta alay ediyorlar: ‘İsrail’in soykırım hakkı var’ diyen İsveç Başbakanı için skandal savunma!

Olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından İsveç basını ve yetkilileri, Kristersson'ı aklamak için sıraya girdi.

"TERCÜME HATASI"

Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, X hesabından yaptığı açıklamada Başbakanın sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti. Bohlin, hatanın "yanlış çeviri"de olduğunu iddia ederek bu sözlerin sosyal medyada dolaşmasının dış güçler tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının parçası olduğunu iddia etti.