İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü! "İsrail'in soykırım yapma hakkı var" | Video

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson ile Göteborg'da yaptığı açık soru-cevap oturumunda İsrail'in soykırım yapma hakkına sahip olduğunu söyleyerek dil sürçmesi yaşadı.