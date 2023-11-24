Video Dünya İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü! "İsrail'in soykırım yapma hakkı var" | Video
İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü!

İsveç Başbakanı'nın dili sürçtü! "İsrail'in soykırım yapma hakkı var" | Video

24.11.2023 | 16:00

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson ile Göteborg'da yaptığı açık soru-cevap oturumunda İsrail'in soykırım yapma hakkına sahip olduğunu söyleyerek dil sürçmesi yaşadı.

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