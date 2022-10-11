Adnan Syed artık özgür! 22 yıl sonra masum olduğu ortaya çıktı

Savcıların, 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında Lee cinayetinde iki muhtemel şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, soruşturmayı yürüten savcıların talebini dikkate almış, 20 Eylül'de Syed hakkındaki hükmün "hak ve adalet adına" bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar vermişti.



SYED'İN TÜM TEMYİZ BAŞVURULARI REDDEDİLMİŞTİ

Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her zaman masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee öldürmediğini iddia etmiş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.