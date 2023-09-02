Afrika’da gerilim yükseliyor

Afrika'da Batı yanlısı iktidarlara karşı peş peşe gelen darbe haberleri sonrası kıtadaki gerilim artıyor. Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), askeri yönetime şiddetle karşı çıkarak ülkeye askeri müdahalede bulunacağını duyurmuştu. Bu nedenle komşu ülke Burkina Faso'da hükümet, Nijer'e asker gönderilmesine olanak veren tasarıyı onayladı. Savunma Bakanlığı, ECOWAS'ın Nijer'e olası bir askeri müdahalesi karşısında, bu ülkeye asker konuşlandırmaya imkân veren tasarıyı kabul ettiğini duyurdu.Nijer'deki askeri yönetim, verdiği sürenin dolması üzerine Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınırdışı edilmesi için polise talimat verildiğini duyurdu. Fransa Genelkurmay Başkanlığı ise "Varlıklarımıza zarar verecek yeni gerilimlere karşılık vermeye hazırız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Gabon'da Fransa yanlısı Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nın askeri müdahaleyle görevden alınması sonrası gözler Fransa'nın kıtadaki askeri üslerine çevrildi. Fransa'nın Afrika kıtasındaki daimi 4 askeri üssünden biri Gabon'da bulunuyor ve burada 380 personel görev yapıyor.