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Giriş Tarihi: 3.2.2025

Afrika’nın can damarı kuruyor

Afrika’nın can damarı kuruyor
Afrika'nın en önemli su kaynaklarından kabul edilen Çad Gölü, iklim değişikliğinin etkileriyle her geçen gün küçülürken, göl etrafında yaşayan 30 milyon kişi gerçek bir insani felakete giderek yaklaşıyor. Çad Gölü'nün 1963'te 26 bin kilometrekare olan yüz ölçümü 2001 itibarıyla 1500 kilometrekarenin altına geriledi. Buna karşın bölge nüfusu her geçen gün artıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 2017'de paylaştığı bilimsel çalışma da Çad Gölü'nün 1973'teki haline nazaran 10 kat küçülmüş olduğunu ortaya koyuyor.
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Afrika’nın can damarı kuruyor
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