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Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:01 Son Güncelleme: 11.5.2022 13:07

Ağzı gözü garip bir hal aldı! Açlık krizinin yaşandığı ülkede ünlü spikerin hareketlerine tepki: İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor

Ağzı gözü garip bir hal aldı! Açlık krizinin yaşandığı ülkede ünlü spikerin hareketlerine tepki: İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor

İngiltere'de BBC spikerinin yayın sırasında yaptığı hareketler medyada büyük yankı uyandırdı. Dün, Kraliçe Elizabeth'in konuşmasından sonra Boris Johnson'ın bahsettiği acil durum paketinin abartıldığını anlatan ünlü spiker Micheal Gove, sunumunda garip bir aksana ve yüz ifadelerine yer verdi. Yapılan hareket açlık krizinin yaşandığı ülkede tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "İnsanlar aç. Isınmak ile yemek yemek arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar. İşinizi ciddiye alın ve dalga geçmeyin" diyerek ünlü spikere tepki gösterdi.

BBC'nin kahvaltı haberlerini sunan ünlü spikeri Micheal Gove, yayında ilginç sesler çıkarmaya başlayınca medyanın tepkisiyle karşılaştı. Olay, Boris Johnson'ın dün Kraliçe Elizabeth'in Parlamento açılış konuşmasının ardından açıkladığını iddia ettiği 'Acil Durum Bütçesi' haberinin sunulduğu sırada oldu.

"ABARTIYORLAR"

Bu iddianın Hazina tarafından reddedilmesini değerlendiren Gove, "Ancak bu, bazılarının hemen öyle olduğunu düşündüğü acil durum bütçesi anlamına gelmiyor. Sağduyulu bir haber alınıp büyük bir habere dönüştürülmeye çalışıldı. Hazine ise haklı olarak sakin olun diyor. Ancak insanlar haberi abarttıklarını kabul etmek yerine bölünme yaşandı demeyi tercih ediyor" dedi.

YÜZÜ GARİP BİR HAL ALDI

Gove, bu ifadelerde kendisine garip ABD aksanı vermeye çalıştı. Bazı kelimeleri bastırdı hareketleri yoğunlaştı ve yüzü garip bir şekil aldı.

"FAZLA YORUMLANIYOR"

Daha sonra sakin şekilde sözlerine "Acil durum bütçesi olmayacak. Bu durum başbakanın sözlerini fazla yorumlamaktan kaynaklanıyor" ifadeleriyle devam etti.

TEPKİ YAĞDI

Gove'un bu 'dalga geçer' gibi hali sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, yapılana "Ne yapıyor?! Ülkenin dört bir yanındaki aileler hayatta kalma mücadelesi verirken şakalar yapmak ve aptal sesler kullanmak normal mi? Bu bir oyun değil. İnsanlar ısınmak ve yemek yemek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. İşinizi yapın ve durumu ciddiye alın" denildi.

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Ağzı gözü garip bir hal aldı! Açlık krizinin yaşandığı ülkede ünlü spikerin hareketlerine tepki: İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor
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