Ağzı gözü garip bir hal aldı! Açlık krizinin yaşandığı ülkede ünlü spikerin hareketlerine tepki: İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor

TEPKİ YAĞDI

Gove'un bu 'dalga geçer' gibi hali sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Kullanıcılar, yapılana "Ne yapıyor?! Ülkenin dört bir yanındaki aileler hayatta kalma mücadelesi verirken şakalar yapmak ve aptal sesler kullanmak normal mi? Bu bir oyun değil. İnsanlar ısınmak ve yemek yemek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor. İşinizi yapın ve durumu ciddiye alın" denildi.

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