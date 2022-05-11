BBC spikerinin alaycı mimikleri İngiltere'de olay yarattı | Video

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İngiltere'de BBC spikerinin yayın sırasında yaptığı hareketler medyada büyük yankı uyandırdı. Dün, Kraliçe Elizabeth'in konuşmasından sonra Boris Johnson'ın bahsettiği acil durum paketinin abartıldığını anlatan ünlü spiker Micheal Gove, sunumunda garip bir aksana ve yüz ifadelerine yer verdi. Yapılan hareket açlık krizinin yaşandığı ülkede tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları "İnsanlar aç. Isınmak ile yemek yemek arasında seçim yapmak zorunda kalıyorlar. İşinizi ciddiye alın ve dalga geçmeyin" diye tepki gösterdi.