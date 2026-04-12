AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir
Soykırımcı Netanyahu, Gazze'nin ardından İran ve Lübnan'da da istediğini alamayınca bu kez Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından alçakça paylaşımlarda bulunan Netanyahu'ya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda "Netanyahu’nun ve Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir." dedi.
Bebek katili Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı alçakça paylaşımda yine bir skandala imza attı. Terör devletinin Başbakanı, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti.
İsrail Savunma Bakanı Katz da, alçakça iftiralar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz ayrıca paylaşımına Kemal Kılıçdaoroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.
TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI
Netanyahu ve Katz'ın skandal paylaşımlarına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler yağarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun ve Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir." dedi.
"BU ŞEBEKE İNSANLIK MAHKEMESİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"
Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir.
Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu'nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. İspanya Başbakanı Sanchez'in ifadeleri de "insanlık ittifakı" adına çok saygıdeğerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideridir.
Netanyahu'nun başını çektiği bu "katliam ve soykırım şebekesi", Cumhurbaşkanımızın "İNSANLIK İTTİFAKI"nın değerlerini her konuşmasında canlı tutmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri sadece bölgede değil, Afrika'dan Asya'ya kadar küresel düzeyde yankılanmaktadır. Bugün dünyada insanlık adına referans gösterilecek yegâne cümleler Sayın Cumhurbaşkanımızın cümleleridir. Soykırım çetesinin bu hırçın açıklamaları, Türkiye'nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır.
"KULLANDIKLARI BU PROPAGANDA YÖNTEMLERİNİN İSE ARTIK SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞTİR"
Netanyahu rejimi, bugün dünyada dinî kavramları ve argümanları katliam için en çok istismar eden, en fanatik rejimdir. Kullandıkları bu propaganda yöntemlerinin ise artık son kullanma tarihi geçmiştir.
Cumhurbaşkanımıza dönük bu hadsiz ve saldırgan mesajların arkasında beş temel katman bulunmaktadır.
Birincisi, Pakistan'daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeyi hedefliyorlar. Onun için barışın en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar.