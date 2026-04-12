AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir

Soykırımcı Netanyahu, Gazze'nin ardından İran ve Lübnan'da da istediğini alamayınca bu kez Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Sosyal medya hesabından alçakça paylaşımlarda bulunan Netanyahu'ya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda "Netanyahu’nun ve Katz’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir." dedi.

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 10:08 Son Güncelleme: 12 Nisan 2026 10:22

Bebek katili Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı alçakça paylaşımda yine bir skandala imza attı. Terör devletinin Başbakanı, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti." şeklinde skandal sözler sarf etti. İsrail Savunma Bakanı Katz da, alçakça iftiralar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Katz ayrıca paylaşımına Kemal Kılıçdaoroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketledi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞDI Netanyahu ve Katz'ın skandal paylaşımlarına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler yağarken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun ve Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir." dedi. "BU ŞEBEKE İNSANLIK MAHKEMESİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR" Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir.