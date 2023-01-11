AK Partili Hamza Dağ’dan altılı masanın yönetim modeli önerisine tepki: Hayal ettikleri Türkiye’ye bakar mısınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayın programında altılı masanın yönetim modeline ilişkin konuştu. Davutoğlu, masada bulunan her partinin oy oranına göre bakanlık alacağını söyledi.

HER PARTİYE EN AZ 1 BAKANLIK

Ahmet Davutoğlu, masadaki her partinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını belirterek, "Seçim akşamı oturup bakacağız. Masadaki her parti en az bir bakanlık ve bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacak. Onun üzerinde alınacak bakanlıklar oy oranına göre dağıtılacak." dedi.