Son dakika haberi... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6'lı masanın Türkiye'yi yönetmeyi planladığı sistem ile ilgili katıldığı bir canlı yayın programında yeni açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, 6'lı masanın 10. toplantısının ardından yaptığı bir konuşmada, " Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak ." ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu'nun önerisine sosyal medyada 'Kukla Cumhurbaşkanı' benzetmesi yapılırken hem hukukçular hem siyasetçiler hem de vatandaşlar sisteme yoğun tepki göstermişti.

6'lı masadan 'kriz' vaadi: Davutoğlu 'Kukla Cumhurbaşkanı' planını yineledi! | Video