6'lı masadan kriz vaadi: Meclis desteğini kaybeder... | Video

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumrhubaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.