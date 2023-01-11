6'lı masadan kriz vaadi: Meclis desteğini kaybeder... | Video

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumrhubaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.