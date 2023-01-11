Video Haber 6'lı masadan 'kriz' vaadi: Davutoğlu 'Kukla Cumhurbaşkanı' planını yineledi! | Video
6'lı masadan 'kriz' vaadi: Davutoğlu 'Kukla Cumhurbaşkanı' planını yineledi! | Video

6'lı masadan 'kriz' vaadi: Davutoğlu 'Kukla Cumhurbaşkanı' planını yineledi! | Video

11.01.2023 | 20:27

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Son dakika haberi: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6'lı masanın seçimleri kazanması durumunda Türkiye'yi yönetmeyi önerdiği ve dünyada örneği olmayan modeli katıldığı bir canlı yayın programında tekrar yineledi. Davutoğlu, "Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar" diyerek bu konuda masa olarak uzlaştıklarını kaydetti. Davutoğlu, 6'lı masada olan partilerin hepsinin en az bir bakanlık ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı alacağını söyledi. Davutoğlu ayrıca; seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını ve desteğini kaybedeceğini ifade etti.

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