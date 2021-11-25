Akaryakıt krizinin vurduğu ABD’den flaş hamle! Yardım isteği olay yarattı

Avrupa'da başlayan ve aylardır devam eden kriz, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin yanı sıra ABD'de de yaşanıyor. Ülke, uzun yılların ardından gördüğü en yüksek petrol fiyatları nedeniyle kırmızı alarm vermiş durumda.
Koronavirüs salgınının ardından yaşanan ekonomik tahribatta akaryakıt krizinin baş gösterdiği ABD'de acil durum planı devreye girmişti.
PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ÖNLENEMİYOR
ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki hükümet, son aylarda benzin fiyatlarında gerçekleşen yüzde 62'ye varan zam nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuş, acil durum petrol rezervlerinden 50 milyon varil kullanıma sunulmuştu.
Biden da, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada her türlü tedbirin alınacağını duyurmuş ve petrol şirketlerine soruşturma açılacağını söylemişti.
Petrol krizinin yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen Biden, fiyatların yükselmesi konusunda petrol üreten ülkeler (OPEC) ile petrol şirketlerine suçlama yöneltmişti. Biden, "Toptan ve perakende benzin fiyatları arasındaki fark geçmiş ortalamalarla uyumlu olsaydı, Amerikalılar şu anda galon başına en az 25 sent daha az ödüyor olurdu. Bunun yerine şirketler aradaki farkı kâr olarak cebe indiriyor" diyerek büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu söylemişti.
Krizin üstesinden gelmek için petrol şirketlerine savaş açan Biden, petrol rezervlerinin halka arzı konusunda Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'yi desteğe çağırmıştı.
"ABD BİZE EL AÇTI"
Biden'ın yardım çağrısı, Çin medyasında gündeme oturdu. Global Times gazetesi, yayınladıkları inceleme yazısında uzun yıllardır gerilimli ilişkilerin ve ticaret savaşının yaşandığı ABD'nin kendilerine muhtaç olduğunu söyledi.
Global Times'a konuşan uzman isimler, ABD'nin Çin'den talep ettikleri iş birliğinin karşılıksız olmayacağını vurguladı. Çin'in, ABD'nin yardım çağrısına uyabileceğini belirten uzmanlar, bu konuda ABD'nin taleplerine uymaktansa kendi şartlarını masaya sunacağını söyledi.
"ŞARTLARIMIZ VAR"
Gazeteye ayrıntılı açıklamalarda bulunan Çin Dünya Ticaret Örgütü Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Huo Jianguo, "Bu, Çin ve ABD'nin birlikte çalışabileceği alanlardan biridir, zira dünya petrol fiyatlarındaki düşüş Çin'in de işine yarayacak. Ancak iki ülke arasındaki koşullar dikkate alınırsa Çin, ABD'ye yardım etmemeli. İstenilen yardım ancak Çin'in kendi ekonomik çıkarlarına mı yoksa iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara mı öncelik vermesi gerektiğine karar vermesinin ardından gündeme gelmeli." açıklamasında bulundu.
Çin kanadından gelen açıklamalar, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Biden'ın, ülkenin en büyük rakibi olan Çin'e yardım konusunda muhtaç kalmasının, siyasi ilişkileri yeniden düzenleyebileceğini gündeme getirdi.ABD'de akaryakıt krizi büyüyor! Acil durum planı devrede