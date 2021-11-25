Akaryakıt krizinin vurduğu ABD’den flaş hamle! Yardım isteği olay yarattı

Petrol krizinin yalnızca ABD'de değil, tüm dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyen Biden, fiyatların yükselmesi konusunda petrol üreten ülkeler (OPEC) ile petrol şirketlerine suçlama yöneltmişti. Biden, "Toptan ve perakende benzin fiyatları arasındaki fark geçmiş ortalamalarla uyumlu olsaydı, Amerikalılar şu anda galon başına en az 25 sent daha az ödüyor olurdu. Bunun yerine şirketler aradaki farkı kâr olarak cebe indiriyor" diyerek büyük şirketlerin talebi karşılamak için petrol arzını yeterince artırmamaları olduğunu söylemişti.