ABD’de akaryakıt krizi büyüyor! Acil durum planı devrede

Hükümetin, tüm acil durum yetkilerini devreye sokmaya hazır olduğu belirtilirken, kriz ABD halkına da da yansıdı.

Ülkede petrol fiyatları, yalnızca bir sene içinde yüzde 61,9 oranında yükseldi. ABD halkı, yaklaşan Şükran Günü bayramı öncesinde petrol krizi nedeniyle benzin alamamaktan şikayetçi.

Ülke tarihinin en yüksek petrol fiyatlarından birinin kaydedildiği şu sıralarda, depolarını doldurmalarının imkansızlığından yakınan ABD halkı, yaklaşan tatilde seyahat etme planlarını da bir kenara kaldırdı.

Ülke yönetiminin, acil durum rezervine ek olarak yeni önlem alması ve krizin şiddetini azaltmak için dünyanın geri kalanıyla koordinasyon içinde çalışması gerektiğini vurgulayan medya kuruluşları da, akaryakıt krizinin ülkede şiddetli protestolar başlatabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.