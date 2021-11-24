ABD’de akaryakıt krizi büyüyor! Acil durum planı devrede

Akaryakıt tedarik kriziyle beraber enerji fiyatlarında gerçekleşen rekor artış, dünya ülkelerini zor durumda bırakıyor.
ACİL DURUM PLANI DEVREDE
İngiltere'de başlayan ve ülkede büyük bir krizi beraberinde getiren akaryakıt tedarik problemleri, Avrupa'da Almanya ve Fransa'ya da geçtiğimiz aylarda zor zamanlar yaşatırken, kırmızı alarm bu kez ABD'de verildi.
Koronavirüs salgınıyla beraber yaşanan ekonomik tahribatta akaryakıt krizinin baş gösterdiği ABD'de acil durum planı devreye girdi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki hükümet, önlenemez bir şekilde yükselen petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulacağını açıkladı.
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın fiyatları düşürmek ve arz eksikliğini gidermek için elindeki her aracı kullanacağı ifade edildi.
PETROL FİYATLARI YÜZDE 61'DEN FAZLA ARTTI
Bu doğrultuda Biden'ın yükselen fiyatları düşürmek, arz ve talep arasındaki uyuşmazlığı gidermek için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün kullanıma sunulması kararı aldığı aktarıldı.ABD’nin California eyaletindeki lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor | Video
Hükümetin, tüm acil durum yetkilerini devreye sokmaya hazır olduğu belirtilirken, kriz ABD halkına da da yansıdı.
Ülkede petrol fiyatları, yalnızca bir sene içinde yüzde 61,9 oranında yükseldi. ABD halkı, yaklaşan Şükran Günü bayramı öncesinde petrol krizi nedeniyle benzin alamamaktan şikayetçi.
Ülke tarihinin en yüksek petrol fiyatlarından birinin kaydedildiği şu sıralarda, depolarını doldurmalarının imkansızlığından yakınan ABD halkı, yaklaşan tatilde seyahat etme planlarını da bir kenara kaldırdı.
Ülke yönetiminin, acil durum rezervine ek olarak yeni önlem alması ve krizin şiddetini azaltmak için dünyanın geri kalanıyla koordinasyon içinde çalışması gerektiğini vurgulayan medya kuruluşları da, akaryakıt krizinin ülkede şiddetli protestolar başlatabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.