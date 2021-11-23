Los Angeles'ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Polonya Başbakanı uyardı: "Avrupa yeni tehditlerle karşı karşıya" | Video 22.11.2021 | 15:16
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Karadağ'da Sırp ırkçılardan Müslüman Boşnaklara saldırı 22.11.2021 | 15:01
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İki nükleer güç savaşır mı? Bir tarafta Çin diğer yanda Hindistan... 22.11.2021 | 11:40
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Dünyanın en yüksek ikinci kulesi SkyTree yeni yıl öncesi ışıklandırıldı 21.11.2021 | 12:07
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İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü | Video 21.11.2021 | 14:42
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Yola saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştılar 20.11.2021 | 12:54
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Pakistan’da tüp patlaması: 3 ölü 19.11.2021 | 14:25
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Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenler kampı boşalttı | Video 19.11.2021 | 11:52
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ABD'de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi | Video 19.11.2021 | 10:47
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İtalya'da hortum: 1 ölü | Video 18.11.2021 | 15:17
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Çin’de fuarda solunabilen aşı tanıtıldı | Video 18.11.2021 | 14:51
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La Palma’daki volkanik patlamanın sonuna yaklaşılıyor | Video 18.11.2021 | 13:17
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Prag’daki ışıklı drone gösterisi izleyenleri hayran bıraktı | Video 18.11.2021 | 13:09
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Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı | Video 18.11.2021 | 12:18
Dünyanın en büyük gücü ve ekonomisi olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri'nden dehşete düşüren manzaralar geliyor. İhtişam ve zenginlik merkezlerinden biri olarak bilinen Los Angeles'ta yüz binlerce insan evsiz ve sokaklarda yaşıyor. Bu koronavirüs süreciyle birlikte bu durum iyice içler acısı bir hal aldı. İşte Los Angeles'ın arka sokaklarından objektiflere yansıyan o görüntüler...