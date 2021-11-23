Video Dünya Los Angeles'ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video
Los Angeles'ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video

Los Angeles'ın bilinmeyen yüzü... Yüz binlerce insan sokakta yaşıyor! | Video

23.11.2021 | 12:58

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Dünyanın en büyük gücü ve ekonomisi olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri'nden dehşete düşüren manzaralar geliyor. İhtişam ve zenginlik merkezlerinden biri olarak bilinen Los Angeles'ta yüz binlerce insan evsiz ve sokaklarda yaşıyor. Bu koronavirüs süreciyle birlikte bu durum iyice içler acısı bir hal aldı. İşte Los Angeles'ın arka sokaklarından objektiflere yansıyan o görüntüler...

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