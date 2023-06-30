Alçak provokasyona tepki yağdı

Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç, provokasyonlara doymuyor. İsveç yönetimi, önceki gün bir skandala daha imza atarak Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin verdi. Irak asıllı Salwan Momika'nın Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yere atıp yakması büyük tepki çekti. Skandal karar ve eyleme Türkiye'de bakan ve siyasilerden peş peşe tepkiler yükseldi. Alçak provokasyona dünyadan da tepki yağdı. Çok sayıda ülke Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını lanetlerken "İsveç mallarının boykot edilmesi", "ülkeye seyahat etmeme" çağrıları yapıldı. Irak Yüksek Yargısı, Kur'an-ı yakan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için harekete geçti.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik" dedi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Putin, "Bazı ülkelerin aksine Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık Rusya'da suçtur" dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsveç'in eyleme onay vermesini lanetledi. Tatar, "Dinlerin kutsal değerlerine saldırmayı özgürlük olarak gören zihniyet, hiçbir koşulda meşru ve ahlaki değildir" dedi.Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Kuveyt, Yemen'in yanı sıra Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), akıl almaz eylemi kınadı. Tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu belirtildi.Arap Birliği, başkalarının inançlarını küçümsemenin ifade özgürlüğünün bir parçası olmadığını belirtti.Arap Parlamentosu, İslam dünyasını "İsveç mallarını boykot etmeye, bu ülkeye seyahat etmemeye ve ciddi tavır almaya" çağırdı.İran, skandal eylemi "provokatif, ölçüsüz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek şiddetle kınadı.Iraklı Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'nin kovulması ve büyükelçilik önünde protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu. İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenleyen bir grup da önce bahçeye girdi, ardından binanın çatısına çıkarak "Kuran'a evet" sloganları attı. Öte yandan Irak Yüksek Yargısı, Kuran-ı yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın ülkeye iade edilip yargılanması için harekete geçti.Filistin, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasını "İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret ve ırkçılığın bir ifadesi" olarak değerlendirerek kınadı.Fas, Stockholm'deki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere süresiz olarak ülkeye, İsveç'in Rabat'taki maslahatgüzarını da Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.İsveç, NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin onayını bekliyor. Ancak ülkedeki terör örgütü PKK'nın varlığı yetmezmiş gibi bir de İslam'a yönelik saldırılar da peş peşe gelmeye devam ediyor. Önceki gün Kur'an-ı Kerim'e yönelik iğrenç saldırı dünya basınında yankı buldu. Eylemin 'aşağılık' olduğu ve Türkiye'nin olayı kınadığını belirten İngiliz The Guardian, İsveç'in NATO hedefinden uzaklaştığını yazdı. İngiliz Daily Mail'de gösterinin 'Küresel öfkeyle karşı karşıya' kaldığı belirtildi. CNN ve Politico ise eylemin, İsveç'in Temmuz'da NATO üyesi olma ihtimalini tehlikeye attığını kaydetti. Katar merkezli Al Jazeera 'Müslümanların kutsal kitabına yapılan saygısızlığa izin verme kararı, İsveç'in NATO üyelik başvurusunu engelleyen Türkiye tarafından öfkeyle karşılandı' ifadelerini kullandı.