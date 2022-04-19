Alçak saldırıya büyük öfke

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, AK Parti'den ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan saldırıyı kınayan peş peşe paylaşımlarda bulunuldu.İsveç'te Kuran-ı Kerim yakacak kadar ileri giden, ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Nefret ideolojilerine karşı mücadeleye devam edeceğiz.İfade özgürlüğüdeğil, provokasyondur.İslam'a veMüslümanlarayönelik bu provokasyonuşiddetlekınıyoruz. Yaşananlar açıkçanefret suçudur, ilgiliülkelerin tüm bu nefret vedüşmanlığa müsaade etmemesigerekmektedir. Gelinennokta, aşırı sağın Avrupa'datoplumsal barış ve istikrarıtehdit ettiğini göstermektedir.Yüce kitabımızKuran-ı Kerim'eyönelik hadsizceve provokatif birşekilde gerçekleştirilensaldırıyı şiddetlekınıyor, lanetliyorum.İçerisindebulunduğumuzmübarek ramazanayında Müslümanlara ve yücekitabımız Kuran-ı Kerim'ekarşı yapılan bu saldırılarakarşı gerekli müdahaleninyapılmaması kabul edilemez.Kuran-ı Kerim'e yapılan aşağılıksaldırılar geçmişten dersalınmadığını, İslam düşmanıve ırkçı provokatif eylemlerinengellenmesinde halen tereddütlüdavranıldığını, ifadeözgürlüğü kisvesi altındaaçıkça ve alenen nefret suçuişlenmesine göz yumulduğunugöstermiştir.Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmişti. Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Bu bölgelerde çıkan olaylarda, 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı. İsveç'te gösteriler 5 gündür devam ediyorDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Irkçı ve İslam düşmanlığı içeren saldırılara dikkat çeken Çavuşoğlu, "Batı'da Neo-Naziler destekleniyor. İsveç'te bir Neo-Nazi siyasetçi (Rasmus Paludan), hem de polis kontrolünde Kuran-ı Kerim'i yaktı. 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya Dortmund'da 16 Nisan'da DİTİB'e bağlı bir camiye domuz fotoğraflı tehdit mektupları geldi. Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18 oldu. İslam düşmanlığı ve ırkçılık insanlık suçudur" dedi. Öte yandan ırkçı Paludan, provokasyonlarını Danimarka'ya taşıdı. Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kuran-ı Kerim yakarak sosyal medya hesabında paylaştı.İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) İsveç'teki provokasyonu kınadı. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, büyüyen İslamofobi dalgasıyla ilgili İslam dünyasındaki endişelerin arttığını belirtti. Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif de İsveç ve Hollanda'da ortaya çıkan İslamofobik olayların Pakistan halkını ve dünya genelindeki Müslümanları derinden yaraladığını belirtti. Irak ve İran da İsveç'in ülkelerindeki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve kınama mesajı yayımladı. Katar Dışişleri Bakanlığı da "tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir provokasyon" olarak nitelendirdiği gelişmelerle ilgili uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır'dan da benzer açıklamalar yapıldı.