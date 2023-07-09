Alfabeyi yapay zekâ öğretecek

Son yıllarda sağlıktan hizmet sektörüne, hatta dolandırıcılığa kadar çok sayıda alanda adından sık sık söz ettiren Yapay Zekâ (AI) eğitime de göz dikti.Yapay zekâ alanındaki kitabı 135 ülkede, bin 500'den fazla üniversitede ders kitabı olarak kullanılan Stuart Russell, İsviçre'nin Cenevre kentinde BM tarafından düzenlenen düzenlenen "İyilik için Yapay Zekâ" zirvesinde bu alandaki gelişmeleri değerlendirdi. Yapay zekânın eğitimi radikal biçimde değiştireceğini savunan 61 yaşındaki Russell "Birkaç yıl içinde, belki de bu on yılın sonuna kadar, dünyadaki her çocuğa oldukça yüksek kalitede bir eğitim sunmak mümkün olabilir. Bu potansiyel anlamda dönüştürücü bir gelişme" dedi.İnternet erişimi olan herkesin eğitim hakkından faydalanabileceğini belirten Russell, son dönemde gündemden düşmeyen sohbet botu ChatGPT'nin öğretmenlerin yerini alacağı öngörüsünü de paylaştı. Russell, doğal olarak bunun öğretmenler ve sendikalarda endişe yaratacağını ve gelecekte istihdam sorunlarının artabileceğini ifade etti. Russell yapay zekânın çocuklara eğitim sağlarken, öğretmenlerin de gözlemci pozisyonuna geçmesinin muhtemel olduğunu belirtti. ABD'deki Kaliforniya Berkeley Üniversitesi'nde çalışan Russell ayrıca "Bu teknolojinin bir kitaptan ya da öğretmenden daha etkili olmasını bekliyorum" dedi.