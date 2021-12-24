60. YAŞ GÜNÜNÜ 15 BARFİKSLE KUTLADI

Aliyev ziyaretinin ardından sosyal medyada çok konuşulan bir harekete imza attı. Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutlarken, Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı | Video

ALİYEV SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

60 yaşına girmesine rağmen ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev sosyal medyada gündem oldu. Aliyev'in videosuna çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, Aliyev 15 barfiksin ardından, "15 defa, 60 yaşında" dedi.