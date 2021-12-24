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Haberler Dünya Haberleri Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı
Giriş Tarihi: 24.12.2021 23:49 Son Güncelleme: 25.12.2021 00:03

Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı

Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı

60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyada gündem oldu. 60. yaşını 15 barfiks çekerek kutlayan Aliyev, herkesin takdirini kazandı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılan Karabağ'daki Hadrut kasabasını ve Şuşa şehrini ailesiyle birlikte ziyaret etti.

60. YAŞ GÜNÜNÜ 15 BARFİKSLE KUTLADI

Aliyev ziyaretinin ardından sosyal medyada çok konuşulan bir harekete imza attı. Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutlarken, Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı | Video

ALİYEV SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

60 yaşına girmesine rağmen ara vermeden 15 barfiks çeken Aliyev sosyal medyada gündem oldu. Aliyev'in videosuna çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, Aliyev 15 barfiksin ardından, "15 defa, 60 yaşında" dedi.

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Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı
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