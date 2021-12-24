Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı | Video

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Bugün 60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyada gündem oldu. 60. yaşını 15 barfiks çekerek kutlayan Aliyev, herkesin takdirini kazandı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.