Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı | Video

Bugün 60. yaş gününü kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medyada gündem oldu. 60. yaşını 15 barfiks çekerek kutlayan Aliyev, herkesin takdirini kazandı. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.