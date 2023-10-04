Aliyev’den AB’ye Türkiye resti

Azerbaycan, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya ile birlikte İspanya'da bugün yapılacak görüşmeye katılmama kararı verdi. Azerbaycan'ın diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakü yönetimi, İspanya'nın Granada kentinde Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla yapılacak görüşmeye Türkiye'nin de katılmasını önerdi ve bunda ısrar etti. Ancak öneri Fransa ve Almanya'nın özel çabalarıyla kabul edilmedi.Erivan ile Bakü'nün görüşmesinin ana gündem olacağı beşli toplantıda Ermenistan, Fransa, Almanya ve AB tarafından Azerbaycan karşıtı bir atmosferin oluşturulduğunu vurgulayan Azerbaycanlı yetkililer, "Bu gerekçelerle Azerbaycan beşli görüşmeyi reddetti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Granada'ya gitmekten vazgeçti" ifadesini kullandı. Ayrıca Fransa'nın Ermenistan'a silah desteğine de Azerbaycan'dan "Fransa'nın maskesi düştü" şeklinde tepki gösterildi.