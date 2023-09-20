Aliyev’den Erdoğan’a teşekkür: Sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Azerbaycan'a destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Aliyev, "Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi. Siz de ben de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin sembolü olan 'tek millet, iki devlet' sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz" ifadeleri kullandı.