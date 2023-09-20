Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz
Giriş Tarihi: 20.9.2023 09:27 Son Güncelleme: 20.9.2023 09:28

Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşmiş Milletler Kurulu'ndaki hitabında Azerbaycan'a desteğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz” dedi.

İHA
Aliyev’den Erdoğan’a teşekkür: Sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, BM 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Azerbaycan'a destek mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı. Aliyev, "Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor. Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi. Siz de ben de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin sembolü olan 'tek millet, iki devlet' sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz" ifadeleri kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA