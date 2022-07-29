Alman basını Ege Denizi’nde kirli iş birliğini ifşa etti! Yunanistan’ın oyunu ortaya çıktı

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi. Alman Der Spiegel dergisi, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.
"PARLAMENTODA YALAN SÖYLEDİLER"
Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.
Yayınlanan gizli belgelere göre, Yunanistan'ın tepki çeken uygulamasına AB sınır koruma ajansı Frontex'in de gizlice destek vermesinin yanı sıra, yönetimin bu yasa dışı uygulamayı örtbas etmek için Ege Denizi'ndeki uçuşları bile durdurduğu ortaya çıktı.
Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.
Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.
Avrupa Yoksuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) basına sızan gizli raporunda, "AB'nin geri itme uygulamasına karşı hiçbir girişimde bulunmadığı, hatta Frontex'in eski başkanı Fabrice Leggeri'nin bu uygulamayı "örtbas ettiği" kaydedildi. Haberde, "Leggeri ve ekibinin bu konuda Avrupa Parlamentosu'na yalan söylediği, Avrupalıların vergilerini Yunanistan'ın göçmenlere yönelik yasaya aykırı ve insanlık dışı uygulamalarını desteklemek için kullandığı" ifade edildi.
FRONTEX GERİ İTMELERİ FİNANSE ETTİ
Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü. Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.
Rapora göre, Ağustos 2020'de Yunan sahil güvenlik görevlileri, 30 göçmeni taşıyan bir botu Türkiye'ye geri iterken Frontex'e ait bir uçak da olayı görüntüledi. Bu olayın ardından Frontex, bu kirli iş birliği çerçevesinde Ege Denizi üzerindeki devriye uçuşlarını bile durdurdu. İfade veren bazı Frontex çalışanları, yönetimin bölgedeki durumu görmezden geldiğini doğruladı.
OLAF'a göre Yunan sahil güvenli botları en az 6 geri itme sürecinde Frontex tarafından desteklendi ve finanse edildi. OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.