Alman medyası yazdı: Batı, Türkiye görmezden gelemez! Dikkat çeken Başkan Erdoğan vurgusu

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 1.5 aydır devam ediyor. Türkiye ise arabuluculuk rolü ile dünyanın başaramadığını başarmış durumda. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerle birlikte Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin ardından silahların susması için bir umut ışığı oluştu.

"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZLER"

Öte yandan Batı ve ABD, Türkiye'yi yakından takip ediyor. Alman medyasında yer alan bir haberde de artık Batılı devletlerin Türkiye'yi görmezden gelemeyeceğinden bahsedildi.