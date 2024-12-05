Alman Spiegel’den çarpıcı analiz: Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var! Başkan Erdoğan’ın rolüne dikkat çektiler

"BATI ERDOĞAN ÜZERİNDEN TARAFLARA ETKİ ETMEYE ÇALIŞMALI"

Maximilian Popp imzalı makalede, Batı'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altı çizildi. AB ve ABD'ye de çağrı yapılan makalede, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı." denildi. Makalede, Batı'nın savaşı etkilemek için bir kozu olmadığı vurgulanırken 2012'de Esad'ın Humus'a kimyasal silah saldırısına müdahale etmediklerinde savaşa etki etme fırsatını kaybettikleri hatırlatıldı.