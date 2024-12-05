Alman Spiegel’den çarpıcı analiz: Batı’nın Türkiye’ye ihtiyacı var! Başkan Erdoğan’ın rolüne dikkat çektiler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağladı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.
SPİEGEL TÜRKİYE'NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Suriye'de yaşanan bu gelişmeler Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafında yakında takip edilirken Batı da gözünü kulağını bu sıcak noktaya çevirmiş durumda. Alman Spiegel dergisi Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yayımladığı makalede Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rolüne dikkat çekti.
"BATI ERDOĞAN ÜZERİNDEN TARAFLARA ETKİ ETMEYE ÇALIŞMALI"
Maximilian Popp imzalı makalede, Batı'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altı çizildi. AB ve ABD'ye de çağrı yapılan makalede, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı." denildi. Makalede, Batı'nın savaşı etkilemek için bir kozu olmadığı vurgulanırken 2012'de Esad'ın Humus'a kimyasal silah saldırısına müdahale etmediklerinde savaşa etki etme fırsatını kaybettikleri hatırlatıldı.
"AB VE ABD, ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMELİ"
Suriye'nin geleceğine ilişkin ise çarpıcı bir tespit de makalede yer aldı. "Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor" denilen makalede şunlar kaydedildi:
"Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli."