Almanya ‘ikinci Kandil’ oldu

Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen terör örgütü YPG/PKK, Avrupa'da örgütlenmeye devam ediyor. Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) verilerine göre, terör örgütü PKK, Almanya'da 14 bin 500 militanla aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor. BfV Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte 2022 Anayasayı Koruma Raporu'nu değerlendirdi.Haldenwang "Almanya'da sayı bakımından (yabancı örgütler arasında) en kalabalık örgüt 14 bin 500 destekçisiyle PKK olmaya devam etmektedir. Yabancı bağlantılı aşırılık yanlısı suçlar üst üste ikinci yıl artış göstermiştir" diyerek yayımlanan raporun Almanya'nın iç güvenliğine yönelik tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ülkelerindeki insanları tehdit eden her türlü aşırılık yanlısıyla mücadele ettiklerini belirterek, anayasanın korunmasına ilişkin raporun, aşırılık yanlılarının daha şiddet yanlısı hale geldiklerini gösterdiğini söyledi. Faeser, "Demokrasimizi içeriden ve dışarıdan gelen mevcut tehditlere karşı koruyoruz" dedi.ALMANYA'DA vasıflı işçilerin ülkeye göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasa değişikliği bu hafta parlamentoda görüşülecek. Düzenlemeye göre Almanya'ya turist vizesiyle gelenler bir iş bulmaları durumunda ülkelerine gitmelerine gerek kalmadan çalışma izni alabilecek.TERÖR örgütü PKK/YPG'nin Avrupa'dan devşirdiği teröristlerden biri daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı terörist olduğu ortaya çıktı. Teröristin Mainburg kenti doğumlu "Azed Sergeş" kod adlı Thomas J. olduğu belirlendi. Alman vatandaşı terörist, Münih'te terör örgütü saflarına katıldı. Betül USTA/ANKARA