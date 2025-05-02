Almanya’da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Almanya’nın Stuttgart şehrinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Polis, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu

Almanya’da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var
İHA

Almanya'da yine araçlı bir saldırı gerçekleştirildi. Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücünün aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu en az 3 kişi yaralandı.

Stuttgart polisi, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığını belirtirken, şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığını duyurdu.

Almanya’da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

Almanya’da araç kalabalığa daldı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.