Almanya’da havalimanında akılalmaz olay: Uçağı kaçıran yolcular piste fırladı

Alman basınında yer alan haberlere göre; Wizz Air Hava Yolu şirketine ait, Köln-Bonn Havalimanı'ndan Bükreş seferini gerçekleştirecek olan uçak, yolcu kapıları kapatıldıktan sonra kalkış pistine doğru hareket etti. Bu sırada, uçuşu kaçıran Romanya uyruklu iki yolcu, havalimanındaki bir acil durum butonuna basarak, tahliye kapısından uçağın bulunduğu apron alanına girdi.

Yaşları 28 ve 47 olduğu belirlenen iki kişinin, uçağı durdurmak amacıyla el sallayarak aniden piste fırlaması üzerine, uçağın planlanan kalkış süresinin ertelendiği kaydedildi.

Almanya'da uçağı kaçıran iki yolcu, acil çıkış kapısının camını kırarak, piste daldı | Video

Polis, Hava Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle iki kişi hakkında hukuki süreç başlatıldığını ve yaşanan olayın detaylıca araştırıldığını duyurdu.

Meydana gelen gecikmenin ardından havalanan uçağın, Bükreş'e sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı aktarıldı.