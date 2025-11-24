Almanya’da uçağı kaçıran iki yolcu, acil çıkış kapısının camını kırarak, piste daldı | Video 24.11.2025 | 13:12 Almanya’nın batısındaki Köln Bonn Havalimanı’nda kaçırdıkları uçağa binebilmek için acil çıkış kapısının camını kırarak, piste dalan 2 Rumen yolcu, gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'nın batısındaki havalimanında yolcuların tehlikeli girişimi paniğe yol açtı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, 2 Rumen yolcu, cuma günü yerel saat ile 21.30'da Köln Bonn Havalimanı'ndan Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden Wizz Air Havayolları'na ait uçağa binmekte geç kaldı. Son çağrının yapılıp, tüm yolcuların uçağa binmesi ve görevlilerin ayrılması sonrası bekleme salonuna gelen 2 yolcu, uçağa binebilmek için acil çıkış kapısının camını kırdı. Piste giren 28 ve 47 yaşındaki yolcular, kapıları kapalı ve motorları çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştı. Olaya anında müdahale eden güvenlik güçleri şahısları gözaltına aldı. Polis, "Söz konusu kişiler hakkında havalimanı pistine izinsiz girişten cezai işlem başlatıldı, havacılık güvenliği yasasının ihlalinden de soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Yaşanan olay havalimanında görevli bir personel tarafından kayda alınırken, yolcuların pistte hareket etmek üzere olan uçağa doğru koştuğu anlar, hem güvenlik zaafı hem de yolcuların hayatlarını tehlikeye atma girişimi nedeniyle ülkenin önemli gündem başlıkları arasına girdi.