Almanya’da İslam düşmanlığı tavan yaptı! Çocuklara bile ırkçı tehdit





Çocukların sesinden rahatsız olan ve caminin hemen yanında oturan bir kadın, balkona çıkarak çocuklara ırkçı söylemlerde bulunup ölümle tehdit etti. Camiyi yakacağını söyleyen kadın, tehditlerini çocuklar korkudan cami içerisine kaçana kadar sürdürdü" diye konuştu.