Almanya’da İsrail Konsolosluğu’nda kırmızı alarm! Vurularak durduruldu…

Almanya'da Münih Polisi'nden yapılan açıklamada, "Karolinenplatz bölgesinde polis memurları şüpheli bir kişiye ateş açmış ve bu kişi vurulmuştur. Operasyon bölgesi geniş bir alanda kordon altına alınmıştır. Şu anda operasyonla bağlantılı başka bir şüpheliye dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Çok sayıda kuvvet operasyon mahallinde bulunmakta ve soruşturmayı sürdürmektedir. Polis memurları ateşli silah taşıdığı anlaşılan bir kişi görmüşlerdir. Polis memurları beylik silahlarını kullanmış ve şahıs vurularak yaralanmıştır" denildi.

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Operasyonun düzenlendiği bölgede İsrail'in Münih Büyükelçiliği de bulunuyor.

Saldırının, 1972 Münih Olimpiyatları saldırısının yıldönümüne denk gelmesi ise dikkat çekti. Münih Yaz Oyunları'nda Filistinli silahlı grup, İsrailli sporcuları hedef almıştı.

Saldırıda 11 İsrailli sporcu öldürülmüştü.