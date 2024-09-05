Almanya'da kırmızı alarm! İsrail'in Münih konsolosluğu önünde çatışma sesleri yükseldi | Video
Almanya’nın Münih kentinde, Nasyonal Sosyalizm Dokümantasyon Merkezi Müzesi yakınlarında silahlı bir kişi tespit edildi. Polis, düzenlenen operasyonla şüpheliyi vurarak yaraladığını duyurdu.
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