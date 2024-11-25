Almanya’da İsrail’e tepki protestosu

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Filistin'deki soykırımı ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi. Yüzlerce kişi Wedding'de Filistin ve Lübnan bayrakları ile İsrail'i lanetlerken, aynı zamanda İsrail'e sonsuz destek veren ve hala silah gönderen hükümet aleyhine de slogan atarak ''Almanya, Netanyahu'nun faşist rejimini silahlandırmayı durdur yazılı döviz ve pankartlar taşındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösteride en az 4 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan Berlin'de dünyaca ünlü ABD'li fotoğraf sanatçısı Nan Goldin, yeni sergisinin açılışında İsrail'in işlediği soykırımı dile getirdi. Konuşmasına Gazze ve Lübnan'daki kurbanlar için saygı duruşuyla başlayan Goldin, Gazze'de soykırım işlendiğini söyledi.