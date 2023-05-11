Almanya’daki otomobil fabrikasında PKK’lı teröristten kalleş saldırı: 2 Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Stuttgart kentinin 15 kilometre güneybatısında bulunan Sindelfingen'deki Mercedes fabrikasından yerel saatle 07.45 sıralarında PKK'lı bir terörist, Türk vatandaşları hedef alan silahlı saldırı gerçekleştirdi.

2 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilirken fabrika binasında teröristin açtığı ateş sonucu 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Fabrika güvenlik görevlilerinin teröriste müdahale ederek polise teslim ettiği belirtildi.

Almanya'daki otomobil fabrikasında terör saldırısı: 2 Türk hayatını kaybetti | Video

TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

PKK'lı olduğu belirlenen terörist gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Öte yandan polis, ölenlerin ikisinin de 44 yaşında olduğunu kaydetti.

MERCEDES-BENZ'DEN AÇIKLAMA

Almanya'nın Sindefilgen'deki Mercedes-Benz fabrikasında bu sabah 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrasında Mercedes-Benz yetkilileri yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Bu sabah Sindelfingen'den gelen trajik haberler bizi derinden sarstı ve üzdü. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve sahadaki tüm meslektaşlarımızla birlikte. Olayın ardından iki kişinin hayatını kaybettiğini teyit ediyoruz. Bir kişi polis nezaretinde. Kişiler, harici bir hizmet sağlayıcının çalışanlarıdır. Artık Sindelfingen'deki halk ve meslektaşlarımız için herhangi bir tehlike bulunmuyor."