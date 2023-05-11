Almanya’daki otomobil fabrikasında terör saldırısı: 2 Türk hayatını kaybetti | Video
Almanya’nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes-Benz fabrikasında PKK'lı bir terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Terörist ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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