25 ildeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 255 gözaltı | Video 31.03.2026 | 15:17 İçişleri Bakanlığı, 25 ilde jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik icra edilen operasyonda 255 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 960 narkotik ve asayiş ekibi, 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi. 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 255 şüpheli yakalandı. 99'u tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı.