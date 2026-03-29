Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil

29.03.2026 | 15:01

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. APP ve sahte plakalar ile araç içi multimedya sistemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Plaka meselesi, yalnızca şekle ilişkin bir konu değildir. Kamu güvenliği, ülkemizin huzuru ve genel güvenlik stratejilerimiz açısından son derece önemli bir husustur. Nasıl ki bir insanın kendisini tanıtan bir kimliği, nüfus cüzdanı ve ona ait bir vatandaşlık numarası varsa; plaka da bir aracın kimliğidir, üzerindeki harf ve rakamlar da o aracın numarasıdır." ifadelerini kullandı.